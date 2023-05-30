Пушилин и Хуснуллин обсудили строительство технопарка на территории "Азовстали"

Врио главы ДНР назвал огромным объем работ, который сейчас ведется в населенных пунктах республики

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече во вторник обсудили перспективы строительства индустриального технопарка и экопарка на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Сегодня обговорили текущие задачи социально-экономического развития ДНР, а также возрождение промышленности, в частности перспективы строительства индустриального технопарка, экопарка на территории "Азовстали", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Врио главы ДНР поблагодарил Хуснуллина за доскональное понимание проблем региона и постоянное участие в решении текущих задач. "Объем работ, который ведется сейчас в населенных пунктах республики, огромный", - отметил он.

"Азовсталь" - крупный металлургический комбинат в Мариуполе на берегу Азовского моря. Он начал работать в 1933 году. В феврале 2022 года предприятие законсервировали из-за начала СВО. 20 мая 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.

В июле 2022 года Хуснуллин отмечал, что рассматриваются различные варианты будущего "Азовстали". По его словам, эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но уже не как металлургический комплекс.