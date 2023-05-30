Мишустин подписал постановление о техобслуживании газового оборудования

Им будут заниматься газораспределительные компании

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об условиях для более безопасного использования газа в квартирах и частных домах. Об этом сообщила во вторник в пресс-служба Минстроя РФ.

"С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации. Постановление об этом подписано. Решение позволит повысить безопасность использования газовых сетей как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных постройках", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в России допускается привлечение разных организаций к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме.

Отмечается, что новые типовые формы договоров о техобслуживании и ремонте утвердит Минстрой, специалисты ведомства также разработают методические указания по расчету платы за техобслуживание.

"При этом действующие договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов будут актуальны до их прекращения или расторжения. Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования будут действовать до их прекращения или расторжения, но не позднее, чем до 1 января 2024 года. Договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года", - уточнили в министерстве.