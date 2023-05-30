Номерной фонд крымского курорта Mriya намерены увеличить вдвое

По словам гендиректора курорта Самвела Саруханяна, совокупная загрузка отелей компании по итогам 2023 года составит 75%

ТАСС, 30 мая. Два новых объекта появится на территории курорта Mriya Resort & SPA в Крыму. Это позволит увеличить номерной фонд вдвое, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор курорта Самвел Саруханян.

"Отель будет расширяться. Сейчас прорабатываем два новых объекта. Но потенциально, номерной фонд отеля вырастет в два раза, как минимум. Это будут отели тематической направленности", - сказал Саруханян.

Он отметил, что летом 2023 года на курорте прогнозируется загрузка до 90%, а средняя загрузка по итогам года составит 75%.

"В прошлом году среднегодовая загрузка была в районе 70%. В этом году мы ожидаем, что высокий сезон мы отработаем в районе 90%, это пиковый сезон, высокий сезон, с мая по октябрь отработаем в районе 80%, остальной сезон в районе 70%. Совокупная загрузка по году, мы будем идти к 75%", - сказал генеральный директор курорта.

Он уточнил, что таких результатов удастся добиться благодаря решению логистических трудностей, появившихся в связи с закрытием аэропортов юга России. По его словам, сейчас значительно выросло количество рейсов в аэропорты Сочи и Ставрополя.

Кроме того, Саруханян сообщил о планах построить первый в России винный отель на территории винного парка, входящего в комплекс Mriya Resort & SPA. Также планируется создание зон для ретрита.

О курорте

Mriya Resort & SPA - ведущий мировой курорт премиум-класса, расположенный на южном берегу Крыма. Комплекс занимает на 64 га территории и включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия, первый в России центр винного туризма, второй по величине в Европе "Японский сад".