Южная Осетия и РЭЦ договорились о наращивании торгового оборота между странами

Президент республики Алан Гаглоев и гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина подписали меморандум, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества

ЦХИНВАЛ, 30 мая. /ТАСС/. Южная Осетия и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) договорились об укрепления торговых и экономических отношений и наращивании торгового оборота между двумя странами. Соответствующий документ подписали во вторник в Москве президент Южной Осетии Алан Гаглоев и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, в рамках встречи Гаглоев и Никишина подписали меморандум между Республикой Южная Осетия и АО "Российский экспортный центр", который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества РЭЦ и республики в области укрепления торговых и экономических отношений.

Никишина отметила, что подписанный меморандум позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество стран. "Российский экспортный центр поддерживает экспортные поставки в Южную Осетию. Так, по итогам 2022 года компаниями Группы РЭЦ был поддержан российский экспорт в республику на общую сумму более $20,6 млн. Подписанный меморандум позволит нам расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, и в том числе нарастить экспортные поставки отечественных товаров в Южную Осетию", - привела ее слова пресс-служба президента Южной Осетии.

Со своей стороны Гаглоев заявил, что Южная Осетия планирует развивать сотрудничество с РЭЦ и нарастить торговый оборот между странами. "В 2022 году Южная Осетия нарастила экспорт в Россию на 40% по сравнению с 2021 годом. Россия является для нас главным партнером, и вместе с Российским экспортным центром мы планируем развивать сотрудничество, выводить его на новый уровень, наращивая торговый оборот между нашими странами", - подчеркнул президент.