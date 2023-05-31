В Марокко открывается международная инновационная выставка Gitex Africa с участием России

От РФ примут участие около 40 компаний, среди которых АО "Лаборатория Касперского", Yango, ГК "Цифра", НТЦ "Протей", Awatera, АО "ТКС", SearchInform, ООО "БТИ групп".

МАРРАКЕШ, 31 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Международная выставка Gitex Africa, посвященная цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности, открывается в среду в Марракеше.

В мероприятии, организованном под патронажем короля Мухаммеда VI, принимают участие свыше 900 компаний, а также делегации разного уровня из более чем 100 стран, в том числе из России. Они представляют готовую цифровую продукцию, а также информацию и предложения для покупателей и инвесторов.

"Международная выставка Gitex Africa - крупнейшее и наиболее влиятельное мероприятие в области технологий и стартапов в Африке. Это настоящая технологическая витрина континента", - отметили в беседе с корреспондентом ТАСС представители оргкомитета мероприятия. По их словам, одной из главных целей мероприятия является "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".

Как заявила накануне открытия выставки марокканский министр-делегат при главе правительства, отвечающая за переход к цифровым технологиям и административную реформу, Гита Меззур, "Gitex Africa - это реальная возможность углубить приложенные усилия и проделанную в последние годы работу в области перехода к цифровым технологиям и технологических инноваций".

Достижения Африки

Gitex Africa, по мнению организаторов, должна показать миру достижения Африки, которая "за последнее десятилетие совершила прорыв в качестве ведущего центра разработки разнообразных инновационных технологических решений для эффективного преодоления различных социально-экономических проблем в сообществах по всему континенту и для создания единого цифрового рынка".

Согласно данным организаторов, на Африканском континенте наблюдается самый быстрый рост числа интернет-пользователей в мире: всего за один год оно увеличилось на 20%. Это стимулирует инновации и предпринимательство, принимая во внимание, что по всей Африке действует более 700 технологических хабов и инкубаторов. Африканский рынок электронной коммерции также переживает бум: его прогнозируемая стоимость в 2023 году составит $29 млрд по сравнению с $16,5 млрд в 2017 году. "Потенциал для роста огромен, а с инвестициями в инфраструктуру, молодежь, технически подкованное население Африка находится на пути к тому, чтобы стать глобальным центром цифровых технологий", - уверены эксперты.

В течение трех дней в специально построенных для мероприятия павильонах пройдут конференции по вопросам кибербезопасности, внедрения искусственного интеллекта и развития технологий мобильных платежей, выступления специалистов в области развития цифровой инфраструктуры в городской среде, встречи предпринимателей в сфере цифровых технологий и инноваций и многое другое. Доступ на часть мероприятий Gitex Africa платный.

Помимо представителей государственных органов африканских и европейских стран, на Gitex Africa приехали топ-менеджеры крупных международных компаний, например Mastercard, Microsoft, а также руководители африканских банков.

Около 40 компаний из России

Россию на выставке представляют около 40 компаний, главным образом из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них - АО "Лаборатория Касперского", Yango, ГК "Цифра", НТЦ "Протей", Awatera, АО "ТКС", SearchInform, ООО "БТИ групп". Общая площадь павильонов, на которых разместятся российские участники, превышает 250 кв. м. Они представят, в частности, свои идеи и продукцию в области информационной безопасности и защиты от утечек данных, создания аналитических систем, биометрии, технологичных и инновационных решений для бизнеса.

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в торговом представительстве РФ в Марокко, международная выставка Gitex Africa в Марракеше станет одной из площадок для российских экономических операторов по налаживанию новых связей на африканских рынках в преддверии второго саммита Россия - Африка, запланированного на июль в Санкт-Петербурге.