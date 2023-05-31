Эксперты: закрытие Польшей границы для грузовиков из РФ и Беларуси может увеличить тарифы

Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко отметил, что существенных изменений запрет на перевозки грузов в России не повлечет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Закрытие Польшей границы с Белоруссией для проезда российских и белорусских грузовиков не вызовет существенных изменений в поставках товаров из ЕС в Россию, однако может повлиять на рост тарифов на перевозку и увеличить нагрузку на транспортно-логистические центры. Об этом рассказали ТАСС представители отрасли.

О новых ограничениях

Министерство внутренних дел и администрации Польши 29 мая опубликовало распоряжение, согласно которому с 1 июня закроется движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов.

В феврале прошлого года польская сторона уже ввела ограничения на проезд грузовиков из РФ и Белоруссии. При этом, как пояснил руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко, суть нового постановления заключается в полном запрете на проезд грузового транспорта с российскими и белорусскими номерами, что исключает возможность перецепки на полуприцепы с такими номерами. Он подчеркнул, что до сих пор на перевозку некоторых категорий грузов, например фармацевтических, почтовых, медицинских и гуманитарных, действовали исключения.

"Существенных изменений запрет на перевозки грузов в РФ не повлечет. Ранее машины перецеплялись или перегружались на границах. <…> В текущей ситуации перецепка будет исключена из-за введения запрета на использование белорусских и российских прицепов в Польше. Также теперь будут задействованы полуприцепы из третьих стран", - заявил он.

В Минтрансе РФ отметили, что запрет Польши на проезд российских и белорусских автотранспортных средств не повлияет на сроки доставки товаров. Механизм перецепки и перегрузки позволяет России в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу, считают в министерстве.

Какие погранпереходы работают

Как рассказал ТАСС руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов, сегодня на польско-белорусской границе для проезда грузовиков работает только один погранпереход - "Кукурыки - Козловичи" и перевозчики могут заезжать в Европу, получив специальные разрешения на доставку определенных категорий товаров.

По словам специалиста по операционной работе Novelco Сергея Трукшина, оставшийся погранпереход продолжает работать, но из-за закрытия других пунктов пропуска сроки ожидания пересечения границы через него существенно выросли.

Тарифы могут вырасти

Прицепы перевозчиков из РФ и Белоруссии также активно используются для доставки товаров из Европы. "Европейские транспортные компании цепляют прицеп на границе, отвозят его на загрузку и возвращают обратно", - пояснил Дятлов из FM Logistic.

"Мы ожидаем, что могут вырасти тарифы, так как будет не хватать прицепов для доставки товаров. Далеко не все перевозчики из Европы готовы отдавать свои прицепы при доставке товаров в Россию. Увеличится поток доставляемых с перегрузкой грузов и, соответственно, нагрузка на транспортно-логистические центры", - прокомментировал он.

О переориентации маршрутов

С момента введения ограничений на польской границе в феврале 2022 года часть перевозчиков переориентировалась на литовско-белорусскую, латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы, поделился специалист по операционной работе Novelco Сергей Трукшин. "Это также приводит к дополнительным сложностям и расходам, необходимости наличия соответствующих разрешений", - считает он.

Говоря об автомобильных перевозках в целом, Головко отметил, что "из-за закрытия МАПП (международных автомобильных пунктов пропуска - прим. ТАСС) на европейском направлении, ограничений движения российского транспорта и грузопотока в целом, произошло перераспределение потоков с европейских границ на Кавказ и восточное направление".