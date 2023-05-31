В России запустили аналитическое агентство на замену Deloitte и McKinsey

Исследования будут доступны как компаниям, входящим в холдинг Т1, который стал автором проекта, так и внешним заказчикам, включая IT-компании, госсектор

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Холдинг Т1 запустил аналитическое агентство, которое займется изучением продуктового развития российских IT-компаний и цифровизации отраслей экономики на замену ушедших из РФ Deloitte, McKinsey, Gartner и Accenture. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг Т1 запустил собственное аналитическое агентство, которое сфокусируется на изучении уровня цифровизации отраслей экономики и продуктовом развитии российского IT-сектора", - рассказали в компании.

Там пояснили, что предпосылкой к запуску стал отказ международных консалтинговых компаний, к примеру, Deloitte, McKinsey, Gartner и Accenture анализировать рынок российских вендоров.

Исследования будут доступны как компаниям, входящим в Т1, так и внешним заказчикам, включая IT-компании, госсектор и технологические игроки. Объем вложений для запуска проекта не уточняется.

"Анализом технологических трендов в области разработки решений занимаются крупнейшие консалтинговые компании: Deloitte, McKinsey, Gartner, Accenture. Часть из них в рамках ежегодных отчетов уделяла минимальное внимание российскому рынку или включала его в отраслевые непериодические обзоры, часть - отказалась освещать деятельность российских вендоров с середины 2022 года. Мы решили взять на себя эту инициативу", - прокомментировал директор бизнес-юнита холдинга "Цифровой консалтинг" Артем Каранович.