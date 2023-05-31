Отечественной бытовой химии могут выделить квоту на полках магазинов

По данным "Известий", кабмин готовит отзыв на законопроект о так называемой российской полке

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг предлагает выделить квоту на полке для отечественной бытовой химии, для российской продукции могут "расчистить" несколько десятков процентов от общего ассортимента. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министерство.

По данным издания, законопроект о так называемой российской полке находится в правительстве, кабмин готовит отзыв на него. Автором документа стала депутат от "Единой России" Татьяна Буцкая. Законопроект предусматривает, что торговые сети будут обязаны выделять места в магазинах под отечественные товары, который производят российские компании. "Известия" отмечают, что локализованные в России заводы международных брендов не подпадают под это определение. Размер квоты по каждому товару определит правительство, в частности Минпромторг. Это же ведомство курирует разработку законопроекта, пишет газета.

В министерстве сообщили "Известиям", что целью инициативы стало продвижение отечественной продукции, при этом власти не планируют убирать иностранные товары с полки. "Сейчас важной задачей является максимальная поддержка отечественных производителей и продавцов. И сегодня для них складывается прекрасная возможность принять участие в реструктуризации рынка потребительских товаров, - приводит издание слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова. - Но ущемлять или выгонять иностранные компании никто не намерен, они продолжают осуществлять свою деятельность на вполне справедливых условиях". Евтухов уточнил, что на этом фоне для торговых сетей появится возможность вывести на полку собственные торговые марки вместо брендов, которые ушли.

До сих пор зарубежные и российские производители имели одинаковые возможности на рынке, но у международных имен более сильные маркетинговые позиции и соответствующие бюджеты, поэтому они легко обходят отечественные торговые марки и доминируют на полке, добавили в Минпромторге. По оценкам министерства, около 70% ассортимента в торговых сетях приходится на 70 корпораций, в том числе транснациональных. Как пишут "Известия", в министерстве рассказали, что в Китае, например, в проходных местах торговых галерей размещают именно локальные марки, а иностранные крупные бренды находятся в других точках.

Издание отмечает, что инициативу поддерживает не вся розница. Например, Ассоциация компаний розничной торговли не комментирует ее с момента появления самой идеи. Источник "Известий" в правительстве отметил, что законопроект "прохладно" восприняли коллеги Минпромторга по кабмину, министерства могут его не поддержать. Возникшие противоречия стороны будут обсуждать на площадке вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Ожидается. что это поможет устранить разногласия, уточнил собеседник издания.