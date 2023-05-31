Создание инфраструктуры для круиза на научном судне по Байкалу оценили в 1,3 млрд рублей

Речь идет о создании причальных сооружений, санитарных зон и зон отдыха, навигации, настилов

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей требуется на обустройство сопутствующей инфраструктуры, чтобы запустить на Байкале десятидневный круизный тур "Заповедное ожерелье Байкала", который планируется организовать на научно-исследовательском судне. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Для реализации проекта необходимо привлечение не менее 1,3 млрд рублей на создание обеспечивающей инфраструктуры. Срок реализации проекта - два года. В настоящее время для обустройства мест причаливания по маршруту в рамках реализации национального проекта "Экология" "Заповедному Прибайкалью" выделено 5,8 млн рублей на приобретение и установку двух передвижных понтонных причалов, пяти санитарных зон, одной смотровой площадки и четырех беседочных комплексов", - рассказал собеседник агентства.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее дала поручения по развитию круизного туризма на Байкале. В 2023 году в дирекции особо охраняемых природных территорий на Байкале разработали круизный тур на научно-исследовательском судне Росгидромета. В июле планируется провести первый экспедиционный выезд с участием профильных специалистов.

Он пояснил, что под сопутствующей инфраструктурой подразумеваются причальные сооружения, санитарные зоны и зоны отдыха, навигация, настилы и так далее.

Программа тура

Тур рассчитан на десять дней. Протяженность маршрута - 1 040 км, он кольцевой: начинается и заканчивается в Иркутской области в поселке Листвянка.

Программа поездки предполагает посещение Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника в Иркутской области, достопримечательных мест в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике в Республике Бурятия, Забайкальском национальном парке, Кабанском заказнике, Байкальском заповеднике в Забайкальском крае. На борту судна туристов будет сопровождать сотрудник ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", а экскурсии в местах причаливания и пребывания будут проводить специалисты особо охраняемых природных территорий. Научная составляющая тура заключается в ознакомлении гостей со спецификой Байкальской природной территории и организацией особого режима охраны, экологическом просвещении.

Оператор тура пока не определен. Определиться с ним должны совместно Минприроды РФ, правительство Иркутской области, разработчики тура.

Байкал, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, - самое глубокое озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.