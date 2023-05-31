В Приморском крае расходы на социальные направления выросли на 30-75% за 5 лет

По словам губернатора Олега Кожемяко, в регионе с 2018 года увеличилось количество мер социальной поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Объем расходов бюджета Приморского края на социальные направления за последние 5 лет значительно вырос, рост составил от 30% до 75% по разным направлениям. Об этом сообщил в среду губернатор края Олег Кожемяко в ходе отчета о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

"За пять лет значительно увеличены расходы на социально значимые направления: на 75% - на образование, на 30% - на здравоохранение, в полтора раза на культуру, спорт и социальное обеспечение", - сказал губернатор.

Также, по его словам, с 2018 года количество мер социальной поддержки увеличилось с 57 до 84. На сегодняшний день конкретные выплаты и льготы получает почти половина населения края или более 700 тыс. человек. Количество граждан за чертой бедности в прошлом году сократилось на 17 тыс.

Во вторник во Владивостоке открылся филиал фонда "Защитники Отечества", который теперь занимается поддержкой участников специальной военной операции и их семей. В учреждении работают 35 социальных координаторов, а всего в Приморье во всех муниципалитетах края помощь будут оказывать 150 координаторов, многие из них это жены и матери военнослужащих.