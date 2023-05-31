В Приморье отгрузка рыбной продукции предприятиями выросла на треть в 2022 году

По данным регионального правительства, отгрузка товаров рыбопромышленного комплекса в 2022 году составила 118,3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Предприятия рыбопромышленного комплекса Приморского края в 2022 году увеличили отгрузку продукции на треть. Об этом заявил в среду губернатор края Олег Кожемяко в ходе отчета о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

"Несколько слов о рыбной промышленности, это тоже часть плана по ускоренному развитию агропромышленного комплекса. Предприятия отрасли [в 2022 году] отгрузили на треть больше продукции по сравнению с прошлым (предыдущим - прим. ТАСС) годом. Построен лососевый завод в Ольгинском округе, холодильный склад на территории Владивостокского морского рыбного порта, рыбный терминал в Большом Камне. Аквафермы произвели на 10% больше биоресурсов, чем в 2021 году", - сказал Кожемяко.

По данным правительства Приморского края, отгрузка товаров рыбопромышленного комплекса в 2022 году составила 118,3 млрд рублей. А оборот приморских предприятий рыболовства и рыбоводства составил 102,4 млрд рублей.

"На 8,5% вырос экспорт рыбопродуктов, прежде всего за счет поставки рыбного филе, фарша и другой переработанной продукции", - добавил губернатор.