Минпросвещения и Минфин не поддержали введение налогового вычета на покупку школьной формы

Предполагалось, что на компенсацию смогут рассчитывать семьи, имеющие одного и более ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, чей доход не превышает 5 млн рублей

МОСКВА, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Минпросвещения и Минфин РФ не поддержали инициативу о введении социального налогового вычета на покупку школьной формы, следует из ответов заместителей министров на обращение главы комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина ("Новые люди").

В апреле Демин обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением совместно с Минфином РФ рассмотреть возможность введения налогового вычета на покупку школьной формы для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей. Тогда депутат привел данные, согласно которым в 2022 году в среднем российские семьи потратили на подготовку детей к школе более 33,2 тыс. рублей, причем практически 50% этой суммы ушло на приобретение предметов школьного гардероба.

В ответе замминистра просвещения Андрея Николаева указано, что установление требований к школьной форме необходимо для формирования у учеников чувства принадлежности к общеобразовательной организации, повышения психологического настроя на учебу, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися, укрепления сплоченности и дисциплины.

"В связи с этим при внесении соответствующих изменений в закон "Об образовании" предполагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, будут обязаны устанавливать общие требования к виду, цвету, фасону одежды обучающихся. По мнению Минпросвещения России, указанные изменения существенно не повлекут ухудшения социального положения отдельных категорий граждан, связанного с несением дополнительных финансовых расходов на приобретение одежды для своих детей", - указал замминистра.

Также он обратил внимание на то, что российские регионы вправе предусматривать дополнительные гарантии в своем законодательстве вне зависимости от наличия соответствующих положений в федеральных законах.

Замминистра финансов Владимир Колычев в ответе указал, что расширение оснований для предоставления налоговых вычетов по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, из средств которых в том числе оказывается адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан. "Таким образом, по мнению Минфина России, налоговые вычеты по НДФЛ в таком случае могут быть менее эффективны в отличие от механизма прямых расходов. С учетом изложенного предложение по расширению оснований для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ не поддерживается", - пояснил замминистра.