Министр промышленности КНР провел встречу с Илоном Маском в Пекине

В ходе встречи Цзинь Чжуанлун и Илон Маск обсудили разработку автомобилей с сетевым подключением

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Глава Министерства промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун в среду встретился с главным исполнительным директором компании Tesla Илоном Маском в Пекине.

"Стороны обменялись мнениями о разработке автомобилей на новых источниках энергии и умных автомобилей с сетевым подключением", - говорится в коротком заявлении ведомства.

Министерство промышленности и информатизации КНР отвечает за автомобильную промышленность в Китае.

30 мая министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел встречу с Маском в Пекине. Глава МИД КНР подчеркнул готовность Китая "неуклонно продвигать открытость на высоком уровне для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla". Главный исполнительный директор Tesla сказал, что компания выступает против "разъединения и разрыва связей" и готова продолжать расширять бизнес в Китае, разделяя с этой страной возможности развития.

В 2019 году в Шанхае был открыт завод Tesla. После модернизации в 2022 году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y. Ранее в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один сборочный завод в Шанхае. На нем планируется наладить производство 450 тыс. Model 3 и Model Y в год.