Спрос россиян на отдых за рубежом в мае вырос на треть

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, чаще всего туристы останавливались в гостиницах Стамбула и Дубая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Доля бронирований россиянами отелей за рубежом в мае 2023 года выросла на 33 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23%, чаще всего туристы останавливались в гостиницах Стамбула и Дубая. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Более половины отельных бронирований, а именно 77%, пришлось на Россию, что на 7 п. п. меньше, чем в мае 2022 года. А вот доля отдыха за границей выросла на 33 п. п. и составила 23%", - отмечают эксперты.

По данным сервиса, среди зарубежных направлений россияне чаще всего посещали в мае Стамбул (11,5% от общего числа бронирований), Дубай (4,7%), Минск (4,3%), Ереван (4,2%), Анталью (2,8%), Тбилиси (2,1%), Париж (2%), Баку (1,8%), Алма-Ату (1,7%) и Бангкок (1,6%). Наибольшим спросом среди российских туристов за границей пользовались отели категории "четыре звезды" (32,5%). Около четверти - 24,8% - пришлось на объекты размещения без звезд. В трехзвездочных гостиницах останавливались 20,4% путешественников, в пятизвездочных - 18,3%.

Среди внутрироссийских направлений наибольшим спросом в мае пользовались Москва (21,7%), Санкт-Петербург (16%), Адлер (4,4%), Казань (3,7%), Эсто-Садок (2,6%), Сочи (2,5%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,2%), Нижний Новгород (1,9%) и Калининград (1,7%). Чаще всего туристы выбирали отели категории "три звезды" (31,9%). Еще 28% путешественников останавливались в объектах размещения без звезд, 27,9%, - в четырехзвездочных гостиницах, 12,2% - в пятизвездочных.

Согласно исследованию, в основном отпуск внутри России и за границей в мае длился от одного до трех дней, реже - от четырех до семи дней.