Абрамченко поручила включить в параллельный импорт запчасти для сельхозтехники

Как отметила зампредседателя правительства, для укрепления продовольственной безопасности к 2030 году у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тыс. единиц техники

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с Минсельхозом проработать вопрос включения в перечень товаров для параллельного импорта запасных частей для сельхозтехники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

"Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам заседания поручила Минпромторгу совместно с Минсельхозом проработать вопрос расширения перечня товаров в рамках механизма параллельного импорта для своевременного обеспечения аграриев запасными частями в период проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметила, что для укрепления продовольственной безопасности к 2030 году у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тыс. единиц техники. В настоящее время у них в наличии 568 тыс. единиц техники и оборудования. Кроме того, на заседании представители Минсельхоза России констатировали рост цен на сельхозтехнику и снижение ее доступности для аграриев. В частности, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов выросли с 2019 по 2022 год более чем на 80%. По словам Абрамченко, необходимо в полном объеме обеспечить отрасль сельскохозяйственной техникой и оборудованием, сократить зависимость машиностроения от импортной компонентной базы и ликвидировать риски, связанные с ростом цен на сельхозтехнику.

По итогам заседания Минпромторгу совместно с Минсельхозом поручено контролировать исполнение плана поставок тракторов российского и белорусского производства начиная с июня 2023 года. ФАС совместно с Минсельхозом поручено вести мониторинг цен на сельскохозяйственные тракторы и комбайны для сельхозтоваропроизводителей. Вице-премьер также обратила внимание на необходимость обеспечения техникой новых регионов РФ. По ее словам, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставлять не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно.