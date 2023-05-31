Более 5 млрд рублей вложили резиденты ОЭЗ Подмосковья в проекты в I квартале 2023 года

Лидером по объему привлеченных инвестиций стала ОЭЗ "Дубна", чьи резиденты инвестировали около 2,8 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 5 млрд рублей инвестировали в свои проекты компании-резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области в I квартале текущего года. Об этом сообщила в среду ТАСС зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В Подмосковье работают пять особых экономических зон, чьи резиденты активно инвестируют в свое развитие. По состоянию на I квартал их инвестиции достигли 5,5 млрд рублей. За тот же период объем налоговых отчислений резидентов подмосковных ОЭЗ, в том числе в консолидированный бюджет Московской области, достиг 2,8 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

Как пояснили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, лидером по объему привлеченных инвестиций стала ОЭЗ "Дубна". Ее резиденты инвестировали за отчетный период около 2,8 млрд рублей.

В министерстве напомнили, что в Московской области насчитывается 5 ОЭЗ: "Дубна", "Исток", "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат". Локализация в одной из пяти экономических зон дает компании ряд налоговых льгот. Так, статус резидента обеспечивает на 10 лет нулевую ставку налога на имущество, для земельного и транспортного налогов эта льгота действует 5 лет. Кроме того, ставка по налогу на прибыль в течение первых восьми лет составляет 2%.