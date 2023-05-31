В Госдуме считают, что маркировка сладких напитков защитит от контрафакта

По мнению депутатов, она также принесет дополнительные доходы в госбюджет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Маркировка безалкогольных напитков защитит потребителя от отравлений, а также принесет дополнительные доходы в госбюджет. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные депутаты Государственной думы.

"Инициированная правительством маркировка сладкой воды станет действенным инструментом поддержки нашего бизнеса. Это актуальная и важная задача, которая будет достигнута, в том числе, благодаря обелению рынка и обеспечению честной конкуренции. Нелегальная продукция - это не только препятствие деятельности честного бизнеса и обесценивание их труда, но и серьезный риск для потребителя", - считает депутат Госдумы, член Комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

По его словам, о проблеме он знает по опыту собственной семьи. "Отец еще два года назад отравился поддельной кока-колой, лечение обошлось в огромную сумму. Сладкую воду особенно любят самые уязвимые группы населения - дети и пожилые люди. Мы должны позаботиться о них и заняться экспериментом по маркировке, в том числе, детской воды", - подчеркнул Лисовский.

Аналогичную точку зрения выразил и парламентарий Евгений Нифантьев, который назвал меру по маркировке оправданной. "Добросовестных производителей этого рынка надо поддерживать, а незаконную деятельность пресекать. Конкурировать с продукцией, в которой от натурального ничего не осталось, а вкус, цвет и запах имитирован агрессивной химией, невозможно. Без сомнения, цифровая маркировка поможет рынку и защитит потребителя - особенно самых маленьких, которые являются главными потребителями сладкой воды", - сказал Нифантьев.

В свою очередь депутат Госдумы, ответственный секретарь Бюро Высшего совета "Единой России" Денис Кравченко считает, что маркировка безалкогольных напитков поможет нарастить собираемость федерального бюджета. "Один из ключевых положительных эффектов маркировки - повышение собираемости налогов, то есть наполнения государственного бюджета, причем без дополнительной нагрузки на бизнес. В молоке после введения маркировки налоговые поступления в бюджет выросли на треть! Параллельный импорт становится все популярнее, мы обязаны контролировать отрасль и не допустить рост фальсификата. Это особенно актуально на фоне введения акциза на сладкую воду. Партия ("Единая Россия" - прим. ТАСС) ведет последовательную работу в данном направлении", - сказал Кравченко.

О маркировке

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков в государственной системе маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано во вторник на Официальном интернет-портале правовой информации.

С предложением провести эксперимент по маркировке соков и сладких напитков ранее выступил Минпромторг РФ. Инициатива Минпромторга была поддержана Госдумой, общественными организациями, в ее поддержку выступили также сами производители, которые отметили, что готовы вступить в эксперимент еще до его официального объявления. Всего о готовности принять участие в эксперименте уже заявили более 10 производителей, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (оператор маркировки).

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.