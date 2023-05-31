Свыше 2,6 млрд рублей инвестируют в производство строительных материалов в Солнечногорске

Там будет создано производство по выпуску импортозамещающей продукции, в том числе металлической опалубки, подсистем фасадов и крепления конструкций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Крост" планирует вложить более 2,6 млрд рублей в создание на территории городского округа Солнечногорск производства по выпуску импортозамещающей продукции в сфере строительных материалов. Запуск производства намечен на IV квартал 2025 года, сообщила ТАСС в среду зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в проект компании "Крост" составит более 2,6 млрд рублей. На новом предприятии будет создано свыше 500 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на IV квартал 2025 года. Также в рамках реализации проекта предприятие подписало соглашение о подготовке квалифицированных кадров, в соответствии с которым выпускники колледжа "Подмосковье" смогут получить работу на новом предприятии", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что участок для реализации проекта был предоставлен в рамках льготной программы "Земля за 1 рубль". Там будет создано производство по выпуску импортозамещающей продукции, в том числе металлической опалубки, подсистем фасадов и крепления конструкций.

"Специализированный застройщик "ПСФ "Крост" получил землю площадью 18 га за рубль в подмосковном Солнечногорске. С начала года в рамках программы "Земля за 1 рубль" помощь региона получили уже 30 инвесторов. Заявки предприниматели подают на региональном сайте госуслуг. Принципиально убраны бюрократические барьеры, а земля предоставляется в самые короткие сроки - через 20 календарных дней", - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.