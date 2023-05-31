Во Владивостоке автозавод "Соллерс" запустит новую линию с участием китайских партнеров

Перезапуск предприятия ориентировочно должен состояться в августе

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Автомобильный завод "Соллерс" во Владивостоке, перезапуск которого запланирован на август, запустит новую линию с участием китайских партнеров. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко в ходе отчета о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

"В крае реализуются крупные промышленные проекты: Находкинский завод минеральных удобрений, Приморский металлургический завод - это тысячи новых рабочих мест и поступлений в бюджеты. <…> Восстанавливается производство автомобилей. Так, на заводе "Соллерс" с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии", - сказал Кожемяко.

Ранее автомобильная компания "Соллерс", которая управляет заводами во Владивостоке, Елабуге и Ульяновске, сообщала о планах перезапустить автомобильный завод во Владивостоке и начать выпуск новой модельной линейки. Перезапуск ориентировочно должен состояться в августе.

В 2022 году из совместного предприятия с "Соллерсом" вышли Ford, Mazda и Isuzu. На заводе в Елабуге "Форд Соллерс" собирал грузовики Transit, "Соллерс" выкупил долю Ford в размере 49%. Также российский производитель приобрел долю Mazda Motor в совместном предприятии во Владивостоке. На заводе в Ульяновске (там в основном "Соллерс" собирает УАЗ) планировалось совместно с японской Isuzu начать сборку УАЗ City - новой модели глубоколокализованного среднетоннажного автомобиля, но специальный инвестиционный контракт между "Соллерсом", Isuzu и Минпромторгом был расторгнут.