Эксперты назвали маркировку гарантией качества сладких напитков

Такая мера поможет покупателям понимать, что состав продуктов соответствует действительности

МОСКВА, 31 мая./ТАСС/. Маркировка соков и безалкогольных напитков будет гарантировать соответствие продукции составу и позволит выявлять контрафактную продукцию. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты отрасли.

"С уходом крупных брендов, рынок контрафакта начал активно расти. А у производителей сейчас новый тренд: в связи с введением акциза на сахар, они пробуют использовать сахарозаменитель. Последние исследования показывают, что некоторые сахарозаменители могут быть опасны для здоровья. С учетом того, что главными потребителями соков и сладкой воды являются дети, мы не можем допустить такого риска. Покупатели, родители должны быть уверены в составе и качестве продукции, поэтому всецело поддерживаю маркировку", - заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Как отметили в "Общественной потребительской инициативе" сейчас в условиях моратория на проверки, маркировка единственный выход для пресечения нарушений. "Мы регулярно проводим исследования качества соков и газированных напитков, основываясь на данных "Роскачества" и надзорных органов. Масштабы систематических нарушений поражают", - сообщил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

По его словам, самое частое нарушение - когда производители заявляют одни ингредиенты, но по факту в составе находятся сахарозаменители, красители, консерванты, ароматизаторы, пестициды, плесневые грибы, "а заявленная морковь на самом деле клюква или вообще не идентифицируется", подчеркнул эксперт. Он рассказал, что много нарушений выявлено в образцах томатного сока и лимонада "Тархун" (больше 60% исследуемых напитков). На втором месте по нарушениям - яблочный и вишневый сок (отклонения от нормы есть в 27-40% образцов). "Напомню, что мораторий на проверки все еще действует, и маркировка - выход в данной ситуации", - считает Павлов.

Поддержал внедрение маркировки новой категории и представитель врачебного сообщества. "Я за маркировку. Потому что это гарантия того, что состав на упаковке соответствует действительности. В контрафактной продукции на этикетке будет указан состав такой, какой должен быть, но реальный - может сильно отличаться и быть крайне вредным, для некоторых людей даже опасным, в случае наличия диабета или хронических заболеваний. Если будет маркировка, потребитель будет уверен в составе и выбор уже за ним: подходит для него или его ребенка этот напиток или нет", - сказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

О маркировке

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков в государственной системе маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано во вторник на Официальном интернет-портале правовой информации.

С предложением провести эксперимент по маркировке соков и сладких напитков ранее выступил Минпромторг РФ. Инициатива Минпромторга была поддержана Госдумой, общественными организациями, в ее поддержку выступили также сами производители, которые отметили, что готовы вступить в эксперимент еще до его официального объявления. Всего о готовности принять участие в эксперименте уже заявили более 10 производителей, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.