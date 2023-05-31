СМИ: Пакистан готов наращивать поставки нефти из РФ при условии доступной цены

В январе представители правительств двух стран достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать некоторые вопросы

ИСЛАМАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Исламабад рассчитывает получить первую партию нефти из России через неделю и готов наращивать поставки при условии доступной цены. Об этом сообщила в ночь на среду газета Dawn со ссылкой на госминистра нефти Пакистана Мусадика Малика.

"Импорт нефти из России - это не просто слова, это не просто разговоры. Корабли уже прибыли в Оман, и поставки дешевой российской нефти в Пакистан начнутся через неделю", - цитирует издание министра.

Отвечая на вопрос, готов ли Пакистан наращивать импорт, министр заявил: "если мы получаем дешевый источник энергии, то мы пойдем на это".

При этом он подчеркнул, что начало импорта из России не сразу скажется на ценах на топливо в стране, "но когда поставки станут устойчивыми, цены постепенно будут снижаться". Как поясняет издание, Пакистан страдает от регулярного дефицита энергоносителей, страна на 84% зависит от импорта в сфере нефтехимии, основную долю в нем занимают Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Импорт нефти из РФ является частью стратегии Исламабада по снижению дефицита топлива.

В январе представители правительств Пакистана и России достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистан рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребностей в нефти.