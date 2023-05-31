КТК с начала года отгрузил 27,1 млн тонн нефти с морского терминала

Консорциум осуществил отгрузку 249 танкеров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум с начала года отгрузил с морского терминала 27,1 млн тонн нефти, говорится в сообщении консорциума по итогам заседания совета директоров АО "КТК-Р".

"По состоянию на 30 мая 2023 года консорциум осуществил перевалку через морской терминал порядка 27,1 млн тонн нефти, отгрузив 249 танкеров", - говорится в сообщении.

Консорциум также сообщил, что 29 мая начал работу по замене шлангов, компенсаторов и морских разрывных соединений с истекающими в 2023 году сроками эксплуатации на третьем выносном причальном устройстве. В апреле эти работы были проведены на ВПУ-2.

Кроме того, руководители КТК доложили акционерам о работе по поиску альтернативных производителей и поставщиков по 125 позициям оборудования иностранного производства, поставки которого прекратились. "На данный момент по 121 альтернативной позиции найдены российские производители", - отмечается в сообщении.

"Вопросы кибербезопасности также были представлены вниманию акционеров: с июня прошлого года по май текущего зарегистрировано около 380 инцидентов в этой сфере. Кибератаки проводятся, в том числе, с использованием средств социальной инженерии. Информационной инфраструктуре КТК урон не нанесен", - сообщает консорциум.

Акционеры также рассмотрели финансовую отчетность АО "КТК-Р" и АО "КТК-К", доклад об актуальном состоянии несущей способности магистрального трубопровода консорциума и о ходе исполнения программы повышения надежности нефтепроводной системы КТК.

Ранее КТК сообщал, что в 2023 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе около 66 млн тонн нефти против 58,7 млн тонн в прошлом году. К настоящему моменту система КТК позволяет транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Российскую Федерацию.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км.