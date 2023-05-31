Bloomberg: стоимость Twitter с момента покупки Маском снизилась на две трети

При этом, по сведениям агентства, состояние бизнесмена в 2023 году выросло на $48 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Нынешняя стоимость компании Twitter оценивается на две трети ниже цены, по которой ее в октябре 2022 года приобрел Илон Маск, также владеющий компаниями Tesla и SpaceX. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Fidelity Investments.

По его данным, актуальная стоимость Twitter, владеющей одноименной соцсетью, оценивается лишь в 33% от уплаченных Маском в 2022 году $44 млрд, которые включали $33,5 млрд из его собственного капитала. Fidelity Investments впервые снизила оценочную стоимость Twitter в ноябре 2022 года на 44% от покупной цены, а затем уценила компанию снова в декабре и феврале.

В результате последнего падения цены Маск потерял $850 млн от своего 187-миллиардного состояния. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, состояние бизнесмена в 2023 году выросло на $48 млрд, во многом из-за роста стоимости акций Tesla на 63%.

Ранее Маск сообщил, что после взыскания с компании долгов на сумму более $13 млрд, а также в результате неверных управленческих решений и проблем с модерацией контента доход Twitter от рекламы сократился на 50%. Компания попыталась компенсировать ущерб введением платной подписки Twitter Blue, однако ее приобрел лишь 1% пользователей соцсети.

Агентство уточняет, что Twitter испытывает финансовые трудности с тех пор, как компанию приобрел Маск.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального и финансового директоров. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем Twitter.