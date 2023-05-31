В России создали предприятие "Железные дороги Новороссии"

ФГУП объединит железные дороги новых регионов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается в среду на сайте кабмина.

"Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов", - говорится в сообщении.

Поясняется, что работники предприятий "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и концерна "Железные дороги Донбасса" смогут трудоустроиться в новую организацию в том числе в порядке перевода.

Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке, указали в правительстве.