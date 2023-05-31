Площадь логистического комплекса "Внуково-2" в Новой Москве увеличится на 31,5 тыс. кв. м

В настоящее время на 12 земельных участках расположены административно-складские корпуса и технические здания

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Инвестор в Новой Москве планирует увеличит площадь логистического комплекса "Внуково-2" вблизи деревни Давыдково Марушкинского поселения более чем на 31,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В настоящее время на 12 земельных участках площадью около 74 га расположены административно-складские корпуса, технические здания площадью около 225 тыс. кв. м. Комплекс введен в эксплуатацию. Заявитель ООО "Геоглобал" планирует увеличить площадь более чем на 31,5 тыс. кв. м за счет расширения логистических зданий", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что в логистическом комплексе уже создано большое количество новых рабочих мест. "В формировании крупных кластеров и мест притяжения труда заинтересованы и бизнес, и город. Это глобальная задача, на которой неоднократно акцентировал внимание мэр Москвы Сергей Собянин", - подчеркнула председатель.