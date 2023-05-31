В Москве компания увеличила объем производства чипсов на 66%

Как отметили на предприятии "Московский картофель", таких результатов удалось достичь благодаря расширению рынка сбыта и продуктовой линейки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания из Москвы с января по апрель выпустила на 66% больше пачек чипсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Производством продуктов питания в Москве занимаются более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 50 тыс. человек. Компании выпускают широкий спектр изделий - от колбас до конфет, а также постоянно расширяют представленную продуктовую линейку и увеличивают объемы производства. Так, столичное предприятие "Московский картофель" за первые четыре месяца текущего года выпустило на 4,8 млн пачек чипсов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост составил около 66%", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря расширению рынка сбыта и продуктовой линейки.

"Сегодня ассортимент бренда включает в себя 23 вкуса чипсов на плоской и рифленой базе. Продукция представлена во всех регионах России: как в крупных торговых сетях, так и в частных торговых точках. Кроме того, изделия можно купить в маркетплейсах и сервисах доставки. Также мы экспортируем продукцию в ряд стран, таких как Беларусь, Южная Осетия, Узбекистан, Армения, Молдавия и другие", - поделился руководитель управления по региональным и экспортным продажам предприятия Сергей Шапошников.

Компания с 1963 года выпускает снеки из специальных сортов чипсового картофеля. Для производства отбираются лучшие клубни, которые проходят несколько этапов обработки и очистки.