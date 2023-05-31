В Индии сообщили о росте импорта нефти из РФ в 14 раз в 2022-2023 финансовом году

По данным Резервного банка, Россия превратилась в крупнейшего поставщика нефти в Индию, опередив по этому показателю Ирак, ОАЭ и Саудовскую Аравию

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /ТАСС/. Импорт Индией нефти из России в 2022-2023 финансовом году (завершился 31 марта) увеличился в 14 раз. Об этом говорится в опубликованном в среду годовом отчете Резервного банка Индии (центробанк).

Так, российская доля в поставках углеводородов на индийский рынок возросла до 19,1% по сравнению с 2% в предшествовавшем году. В стоимостном выражении она увеличилась в рассматриваемый период до $31,02 млрд с $2,2 млрд годом ранее.

РФ превратилась в крупнейшего поставщика нефти в Индию, опередив по этому показателю Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, отметили в ЦБ.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в 2022-2023 финансовом году Россия поставила в южноазиатскую республику 50,84 млн тонн нефти. При этом из-за ценового потолка в $60 за баррель, установленного США и их союзниками в отношении российской нефти, Ирак опередил РФ по стоимости экспорта в Индию, поставив 50,31 млн тонн на сумму $33,37 млрд.

Среди других ведущих поставщиков нефти в республику значатся Саудовская Аравия (39,37 млн тонн), ОАЭ (21,5 млн тонн) и США (15,16 млн).

В апреле министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что ее страна может закупать российскую нефть по цене, даже превышающей предельную, которую установили члены Группы семи, если это будет необходимо.