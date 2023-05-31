"Ъ": Белоруссия с 1 июля намерена на 84% поднять тариф транзита нефти по "Дружбе"

Решение приняли для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти, сообщила газета

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Белоруссия с 1 июля текущего года хочет повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.

В "Транснефти" ТАСС подтвердили получение соответствующего письма от оператора белорусского участка "Дружбы".

Белорусская сторона считает, что рост тарифа позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году. В текущем году из-за европейских санкций поставки российской нефти по территории Белоруссии значительно сократились, отмечает "Гомельтранснефть Дружба". Так, грузооборот за первые три месяца по транзитным направлениям оказался на 38,6% ниже уровня, заявленного "Транснефтью" при плановом пересмотре тарифов, а в направлении Польши и Германии - на 55,2%.

"Гомельтранснафта Дружба" в письме утверждает, что снижение грузооборота приводит к убыточности компании: по итогам первого квартала убыток составил 329 млн руб., а по итогам первого полугодия может вырасти до 1,26 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Накануне в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии заявили, что страна ведет переговорный процесс с Россией по внеплановому изменению тарифов на транзит нефти по белорусской территории. Позицию белорусской стороны до завершения переговоров не озвучивают.

Белоруссия увеличила с 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба", по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, при этом изначально предлагала "Транснефти" увеличить тариф на транзит на 39%.

О нефтепроводе

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.