В Москве почти 780 млрд рублей инвестируют в комплексное развитие территорий

Планируется построить более 4,2 млн кв. м жилья, в том числе по программе реновации, свыше 1,9 млн кв. м современных промышленных предприятий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В активной стадии развития находятся 30 проектов комплексного развития территорий в Москве, объем инвестиций в их реализацию составит почти 780 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня инвесторы и городские операторы в девяти столичных округах реорганизуют участки бывших промзон и неэффективно используемые территории общей площадью свыше 406 га. На месте старых складов и объектов незавершенного строительства появится более 8,4 млн кв. м недвижимости - современное жилье, в том числе по программе реновации, а также общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 779,6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города оценивается более чем в 34 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сегодня редевелопмент 13 площадок проводят инвесторы - правообладатели недвижимости на этих участках или определенные по результатам аукционов, а еще 17 - городские операторы.

"В ходе реализации 30 проектов комплексного развития территорий планируется построить более 4,2 млн кв. м жилья, в том числе по программе реновации, свыше 1,9 млн кв. м современных промышленных предприятий. Кроме того, будет возведено почти 2,3 млн кв. м общественно-деловой недвижимости - школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, офисные и торговые центры", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.