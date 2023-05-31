"Аэрофлот" увеличит со 2 июня количество рейсов в Китай

Авиакомпания увеличит частоту полетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу до четырех в неделю

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" со 2 июня увеличит частоту полетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу до четырех в неделю, сообщила в среду пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот расширяет программу регулярных полетов в города Китая - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. С 2 июня частота рейсов в эти крупнейшие пункты КНР увеличится до четырех раз в неделю. На воздушной линии между Москвой и Пекином появится новая частота - по понедельникам, в Шанхай добавится дополнительный рейс по воскресеньям, в Гуанчжоу - по пятницам", - говорится в сообщении.

Таким образом, рейсы в Пекин и Гуанчжоу будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, рейсы в Шанхай - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В компании отметили, что увеличение частоты полетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу "будет способствовать дальнейшему развитию туризма и экономических связей между государствами".

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших в мире. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы - 40,7 млн.