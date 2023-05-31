"Камаз" поставит партию электробусов в Курск до конца октября

Запустить новую технику по маршруту "Онкоцентр - Московская площадь" планируется в декабре

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. ПАО "Камаз" поставит партию электробусов "Камаз-6282" в Курск до конца октября 2023 года. Запустить транспорт по городскому маршруту планируется в декабре, сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Камаз" поставит партию электробусов "Камаз-6282" в Курск. Поставщиком автотехники выступит официальный дилер ПАО "Камаз" - ООО "Автотехкомплект". По условиям подписанного договора, заказчику будут переданы десять электробусов "Камаз-6282", - говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что запустить новую технику по маршруту "Онкоцентр - Московская площадь" планируется в декабре. "Электробус не зависит от контактной сети, и это решает проблему простоев при обрывах и ДТП на проезжей части. Заявленный срок эксплуатации - 10 лет. Развитие электротранспорта способствует не только улучшению экологии за счет снижения количества вредных выбросов в атмосферу, но и в целом оздоровлению транспортной системы", - приводятся в сообщении слова Старовойта.

Директор по пассажирскому транспорту ПАО "Камаз" Самат Саттаров напомнил, что электробусы "Камаз-6282" уже зарекомендовали себя на маршрутах Москвы. "Отрадно, что теперь этот инновационный транспорт станет доступен и жителям Курска. Немаловажно и то, что сегодня наш пассажирский электротранспорт выпускается с санкционно устойчивыми компонентами, а значит, у пассажироперевозчиков не возникнет проблем с его последующим обслуживанием", - цитирует его пресс-служба.

ПАО "Камаз" принимает участие в проекте комплексного развития городского электрического общественного транспорта. Эта госпрограмма рассчитана до 2028 года и предусматривает поставку более 280 электробусов в десять пилотных регионов, включая областной центр Курской области.