В Москве выручка творческих отраслей выросла за два года в 1,2 раза

Общий доход креативных индустрий в городе составил почти 4 трлн рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общий доход креативных индустрий в Москве составил почти 4 трлн рублей, этот показатель вырос за два года в 1,2 раза. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

"В Москве работает четверть от общего числа представителей креативного бизнеса в России - это более 100 тыс. предпринимателей. <…> При этом выручка творческих отраслей за два года выросла в 1,2 раза: в 2020 году общий доход креативных индустрий составил 3,2 трлн рублей. Сейчас - около 4 трлн рублей. Из них 1,7 трлн приносит сфера информационных технологий и видеоигр, 953 - рекламный бизнес, 343 - теле- и радиовещание, 273 - архитектура и 252 - издательская деятельность", - сказал Фурсин.

Он уточнил, что творческие предприниматели Москвы занимаются промышленным дизайном импортозамещающих изделий, моделированием и производством одежды, разработкой программного обеспечения и видеоигр, печатью книг, созданием кино, музыки, произведений архитектуры.

Отмечается, что в Москве с 2020 года развивается система мер поддержки креативных индустрий. Например, художники могут представить свои работы под брендом Created in Moscow на главных арт-событиях города - ярмарках современного искусства "Арт Москва" и blazar. Для дизайнеров одежды в августе 2022 года в ТРЦ "Афимолл Сити" открылся универмаг "Телеграф", перечислил руководитель ведомства.

"Здесь на площади 400 кв. м под брендом Агентства креативных индустрий московские дизайнеры продают свою продукцию на льготных условиях. На площадке представлены 50 брендов. Льготные условия действуют 11 месяцев. За общий период работы "Телеграфа" с 25 августа 2022 по 1 мая этого года товарооборот секции составил более 22 млн рублей, общий товарооборот универмага - около 88 млн", - напомнил Фурсин.