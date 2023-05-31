31 мая, 07:05

Ростех создаст автоматизированную систему сервиса гражданской авиатехники

Система станет "единым окном" для эксплуатантов и будет использовать только отечественные программные решения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ростех создаст автоматизированную систему сервисного обслуживания гражданской авиатехники, которая объединит разработчиков, изготовителей, центры техобслуживания и авиакомпании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Система станет "единым окном" для эксплуатантов и будет использовать только отечественные программные решения. Формат "единого окна" подразумевает централизацию всех процессов, связанных с послепродажным обслуживанием, и является первым шагом в обеспечении эксплуатирующих организаций комплексными сервисными услугами, что существенно упростит информационный обмен между производителями и эксплуатантами", - отметил замгендиректора Ростеха Александр Назаров.

Программные продукты системы подразумевают работу с документацией и автоматизацию учета повреждений, планирование техобслуживания судна и расход материально-технический ресурсов.

"Комплексная информационная система послепродажного обслуживания позволит предприятиям авиационного кластера отказаться от используемых в настоящее время зарубежных систем, вендоры которых в одностороннем порядке приостановили оказание услуг на территории России", - добавили в Ростехе. 

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