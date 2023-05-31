31 мая, 07:02

Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по России

В ведомстве отметили, что эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для пассажиров, летающих по России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

"Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России. Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", - отмечается в сообщении.

Эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств, отмечается в сообщении. 

Теги:
Россия
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