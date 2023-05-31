"Почта Mail.ru" запустила "Заметки"

В сервисе доступно форматирование текста и создание нумерованных или буллитных списков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Почтовый сервис от VK "Почта Mail.ru" запустил бета-версию сервиса "Заметки", в ближайшее время он станет доступен для всех пользователей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе почтового сервиса.

"Почта Mail.ru запускает бета-версию нового сервиса "Заметки". Ряд пользователей уже может воспользоваться сервисом для личных задач и работы, а для всех "Заметки" станут доступны в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в сервисе доступно форматирование текста и создание нумерованных или буллитных списков, отметили в компании. В ближайшем будущем пользователи смогут добавлять картинки и вложения, а также закреплять важную заметку, делиться важными записями, назначать любую категорию (учеба, рецепты, места) и работать в ней совместно.

Заметки интегрированы с почтовым сервисом, добавили в пресс-службе. Попасть в новый сервис можно из верхней строки навигации по сервисам" Почты Mail.ru" в десктопной версии.