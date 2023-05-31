"Росэлектроника" впервые показала комплекс на базе "Камаза" для связи при ликвидации ЧС

В его состав также входит разработанное концерном "Созвездие" оборудование связи стандарта DMR: ретранслятор, автомобильная и портативные радиостанции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил на Международном салоне "Комплексная безопасность" автомобиль МЧС для автономного развертывания оперативного штаба и координации действий спасателей при ликвидации ЧС и их последствий. Об этом сообщила в среду пресс-служба холдинга.

"Автомобиль оперативного управления оборудован всем необходимым для сбора и обработки информации о чрезвычайной ситуации, а также для эффективного проведения организационной работы в полевых условиях. Комплекс включает систему связи и передачи данных, систему видео-конференц-связи и отображения информации, а также рабочие места операторов. Автономность работы мобильного пункта обеспечивается за счет собственной электрогенераторной установки с резервным источником питания", - сообщили в холдинге.

Пункт управления построен на шасси автомобиля "Камаз". Он в инициативном порядке разработан специалистами Рязанского радиозавода (входит в "Росэлектронику"). В состав комплекса также входит разработанное концерном "Созвездие" оборудование связи стандарта DMR: ретранслятор, автомобильная и портативные радиостанции.

"На выставке мы представляем опытный образец изделия. Завод обладает опытом производства мобильных комплексов для МЧС России и готов к серийному выпуску новой разработки", - привели в пресс-службе слова генерального директора Рязанского радиозавода Александра Крутова.

Международная выставка-салон "Комплексная безопасность" посвящена техническим аспектам обеспечения безопасности общества и государства. Основные мероприятия салона пройдут на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке с 31 мая по 3 июня 2023 года.