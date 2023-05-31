Советник гендиректора "Росэнергоатома" сообщил, что утечек информации с ЗАЭС стало меньше

Это произошло после ужесточения использования смартфонов на территории станции, уточнил Ренат Карчаа

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число утечек информации с Запорожской АЭС (ЗАЭС) уменьшилось после ужесточения использования смартфонов на ее территории. Об этом в среду заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

"Стал жестче реализовываться порядок использования смартфонов на территории станции, потому что с помощью смартфонов можно осуществлять видео-, фотосъемку, и в этом смысле это вполне нормально. Запорожская станция, как и любой атомный, ядерный объект является объектом режимным", - сказал он.

"Конечно, утечек информации стало гораздо меньше, им [сторонникам украинского режима] стало гораздо сложнее работать", - отметил Карчаа. Он добавил, что о запрете использования смартфонов на территории АЭС речь не идет.

Ранее Карчаа заявил ТАСС, что на Запорожской АЭС спецслужбы оперативно выявляют осведомителей украинских военных, но меры принимаются, только если их вина доказана. 25 апреля он отмечал, что Россия должна усилить работу в информационном пространстве, чтобы помешать Украине распространять дезинформацию для оказания давления на сотрудников станции.

В новость была внесена правка (10:22 мск) - меняется источник в лиде, верно - в эфире Первого канала​​​​​​​.