Мишустин считает важным развивать транспортную доступность регионов

Также премьер-министр заявил о важности работы по улучшению международных транспортных коридоров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность активной работы по улучшению транспортной доступности регионов страны и международных транспортных коридоров, которые откроют новые возможности для расширения сотрудничества с зарубежными партнерами. Глава правительства направил приветствие участникам и гостям IX Форума дорожных инициатив "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", отметив, что кабмин уделяет отрасли серьезное внимание.

"Важно продолжить активную работу по улучшению транспортной доступности регионов, ускоренному развитию автодорожной сети, прежде всего опорных магистралей, соединяющих территории нашей большой страны, а также коридоров Запад - Восток и Север - Юг, которые откроют новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами", - говорится в послании премьера, опубликованном в среду на сайте кабинета министров.

"Экономический рост, повышение деловой активности, конкурентоспособности отечественных производителей, обороноспособность страны и благополучие наших граждан во многом зависят от развития отечественного дорожного комплекса. Правительство уделяет серьезное внимание отрасли", - указал Мишустин.

Он отметил, что по поручению президента РФ был разработан и принят пятилетний план по определению количества и сроков сдачи дорожных объектов. Глава правительства выразил уверенность, что благодаря этой программе удастся обеспечить все российские субъекты качественными магистралями, а на ее мероприятия выделяются значительные средства. Кроме того, добавил премьер, многое делается для сокращения административных барьеров и упрощения разрешительных процедур.

Председатель кабмина отметил, что участники форума смогут обменяться мнениями и прогнозами, поделиться опытом и найти ответы на волнующие вопросы. Также глава правительства обратил внимание на интерес к выставке, где продемонстрированы уникальные разработки, инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы. "Уверен, что состоится конструктивная дискуссия, а ваши инициативы и решения будут способствовать повышению качества российских дорог, придадут новый импульс развитию отрасли", - подытожил Мишустин.