31 мая, 07:09,
обновлено 31 мая, 07:20

Кабмин определил пункты пропуска, где с осени введут электронную очередь для грузовиков

Юрий Смитюк/ TACC
© Юрий Смитюк/ TACC

Она будет действовать в пунктах "Бугристое" на границе с Казахстаном, "Забайкальск" на границе с Китаем и "Чернышевское" на границе с Литвой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Система электронной очереди будет введена на трех автомобильных пунктах пропуска на российской границе для проезда коммерческих грузовиков осенью 2023 года, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

Читайте также
В пункте пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой примут меры для исключения очередейВ пункте пропуска "Забайкальск" поток грузовиков вырос почти втрое с начала года

"Согласно подписанным документам, с 1 сентября 2023 года электронные очереди начнут действовать в пунктах пропуска "Бугристое" на границе с Казахстаном, "Забайкальск" на границе с Китаем и "Чернышевское" на границе с Литвой. Там уже есть необходимая для внедрения нового механизма дорожная инфраструктура - участки автомобильных дорог или площадки-накопители вблизи пунктов пропуска для размещения грузовиков участников электронной очереди", - говорится в сообщении.

Дату и время пересечения границы перевозчики смогут резервировать заранее через специальный бесплатный сервис на официальном сайте Росгранстроя. "Внедрение такого механизма позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя", - отметили в кабмине.

С 1 марта 2024 года перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы на едином портале госуслуг и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Там потребуется указать государственный регистрационный номер грузового автомобиля, вид перевозки, контактные данные. Если планы изменились, то не позднее чем за три часа до пересечения границы дату и время можно будет перенести.

Технологию резервирования времени проезда через пункты пропуска для коммерческого грузового транспорта внедряют в рамках принятого в феврале 2023 года федерального закона. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация