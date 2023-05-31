Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за I квартал выросла на 46%

Этот показатель составил 323 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в первом квартале выросла на 46% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и составила 323 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 1,1% к предыдущему кварталу до 1,823 трлн рублей, при этом рублевая цена на нефть Urals сократилась на 8,2%, отмечает компания. Показатель EBITDA за квартал увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд рублей. "Это в том числе объясняется сокращением удельных операционных расходов на добычу углеводородов и на переработку нефти в РФ на 5% и на 12,7% соответственно, квартал к кварталу. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%", - поясняет компания.

Капитальные затраты за первый квартал снизились на 11%, до 275 млрд рублей, компания объясняет это сезонными факторами.

Операционная прибыль составила 488 млрд рублей (почти 36% роста к предыдущему кварталу).

"Роснефть" также отмечает, что в отчетном квартале полностью и в установленные сроки выплатила промежуточные дивиденды в адрес своих акционеров в общей сумме свыше 216 млрд рублей.

Соотношение чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3х в долларовом выражении, что соответствует показателю на конец 2022 года. "Высокий уровень финансовой устойчивости продолжает также поддерживаться существенным размером ликвидных финансовых активов на балансе компании и доступным объемом кредитных линий", - говорится в сообщении. "Роснефть" уточняет, что продолжает работу по оптимизации структуры долговых обязательств с целью соответствия структуре выручки и снижения стоимости долга.