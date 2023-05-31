Добыча на проекте "Сахалин-1" в первом квартале выросла в 1,8 раза

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, вынужденный простой после ухода ExxonMobil из "Сахалина-1" негативно сказался на технических условиях разработки месторождений

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Добыча углеводородов на проекте "Сахалин-1" в первом квартале выросла в 1,8 раза, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В первом квартале, несмотря на ухудшение внешней среды, "Роснефть" смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа. Основным драйвером роста стал проект "Сахалин-1", суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза квартал к кварталу", - цитирует пресс-служба компании слова Сечина.

Глава "Роснефти" отметил, что вынужденный простой после ухода американской компании ExxonMobil с позиции оператора проекта "негативно сказался на технических условиях разработки месторождений".

ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Весной компания практически остановила производство на проекте. В феврале 2023 года Сечин говорил журналистам, что компания возобновила добычу на проекте "Сахалин-1" и наращивает ее, продажи нефти идут.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".