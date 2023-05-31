"Роснефть" нарастила добычу углеводородов в I квартале на 1,3%

Она составила 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" по итогам первого квартала 2023 года увеличила добычу углеводородов по отношению к четвертому кварталу 2022 года на 1,3%, до 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.

Добыча жидких углеводородов выросла за отчетный период на 0,8%, до 4 млн б/с. Ключевым фактором роста стало увеличение добычи на проекте "Сахалин-1".

"Роснефть" также нарастила добычу газа - на 2,7% к четвертому кварталу 2022 года, до 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом доля газа в общем объеме добыче углеводородов "Роснефти" увеличилась до 27,6%.

Кроме того, "Роснефть" в первом квартале выполнила 1,2 тыс. погонных км сейсмических работ 2D и более 4,1 тыс. кв км сейсмических работ 3D. "Завершены испытанием восемь поисково-разведочных скважин с успешностью 100%", - подчеркивается в сообщении.

Компания также ввела в эксплуатацию 700 новых скважин, причем 71% из них - горизонтальные. "Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта в I квартале 2023 года составила 45%. Удельная добыча на горизонтальную скважину более чем в два раза выше данного показателя для наклонно-направленных скважин", - указывается в сообщении.

По словам Сечина, добровольное сокращение добычи нефти Россией на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) пока не слишком повлияло на "Роснефть", однако существенно скажется на показателях компании во втором квартале текущего года. "Давление на показатели компании в отчетном квартале оказали изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с января, эмбарго на нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, введенное с февраля в дополнение к эмбарго на нефть, а также ограничение добычи нефти в стране, начиная с марта. Влияние последнего фактора не так значительно в отчетном квартале, но существенно скажется на показателях следующего", - приводятся слова Сечина.

Россия приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с в марте, затем срок действия снижения был продлен до конца года. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что сокращение направлено на снижение дисконта на российскую нефть и обеспечение стабильных поставок.

В начале апреля ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.