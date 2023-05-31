"Роснефть" при экспорте отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран

Глава компании Игорь Сечин ранее заявлял, что некоторые государства стремятся отказаться от расчетов в долларах для укрепления своих финансовых систем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" при расчетах по экспортным поставкам отдает приоритет платежам, осуществляемым в рублях и валютах дружественных стран. Об этом говорится в сообщении компании.

"В расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и национальных валютах дружественных стран", - отмечается в сообщении.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что ряд государств стремятся сейчас отказаться от расчетов в долларах для укрепления своих финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара. По его словам, этот процесс уже запущен и является необратимым.