31 мая, 07:16,
обновлено 31 мая, 07:46

"Роснефть" при экспорте отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран

Глава компании Игорь Сечин ранее заявлял, что некоторые государства стремятся отказаться от расчетов в долларах для укрепления своих финансовых систем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" при расчетах по экспортным поставкам отдает приоритет платежам, осуществляемым в рублях и валютах дружественных стран. Об этом говорится в сообщении компании.

"В расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и национальных валютах дружественных стран", - отмечается в сообщении.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что ряд государств стремятся сейчас отказаться от расчетов в долларах для укрепления своих финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара. По его словам, этот процесс уже запущен и является необратимым. 

Теги:
РоссияСечин, Игорь Иванович
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