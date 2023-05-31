31 мая, 07:35

FT: Goldman Sachs намерен сократить еще 250 сотрудников из-за снижения прибыли

В апреле 2022 года банк уже уволил 3,2 тыс. человек

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Американский банк Goldman Sachs планирует сократить до 250 сотрудников на фоне продолжающегося снижения прибыли. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, в сентябре может последовать еще одна волна увольнений. В апреле прошлого года Goldman Sachs уже уволил 3,2 тыс. человек.

В феврале этот финансовый институт объявил о мерах по экономии $1 млрд, в частности за счет сокращений рабочих мест.

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley в этом месяце сократил несколько тысяч сотрудников. Другой инвестиционный банк Lazard в апреле заявил, что сократит 10% персонала в течение 2023 года, объяснив это замедлением активности сделок и снижением комиссионных. 

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