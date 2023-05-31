Как отметил глава Минтруда, это позволило бы родителям детей до полутора лет подрабатывать и при этом получать пособие по уходу за ребенком

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие "частичная занятость" для того, чтобы родители детей до полутора лет могли подрабатывать и при этом получать пособие по уходу за ребенком.

"Частичной занятости как определения нигде нет, мы как раз хотим ее определить. <...> Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода", - сказал Котяков в среду журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, после встречи с членами Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Котяков пояснил, что в РФ в настоящее время есть несколько мер социальной поддержки, которые выплачиваются людям в части компенсации утраченного ими заработка.

"То есть они осуществляют уход за инвалидами либо родители осуществляют уход за ребенком - и компенсация части утраченного заработка им не предусмотрена. Такая компенсация не предполагает, что, например, мама в этот период может работать. Это закрепление устранит правовой вакуум, тогда мы сможем в тех актах, которые определяют основание для выплаты соцпособия, прописать, что для этой категории занятости возможна частичная занятость", - уточнил он.

Министр в ходе встречи с комитетом рассказал, что сейчас периодически происходят судебные разбирательства, в ходе которых матери пытаются доказать, что они имеют возможность совмещать свою частичную занятость с выполнением функций родителя по уходу за ребенком. Котяков пояснил журналистам, что такие разбирательства в основном решаются в пользу матерей в зависимости от того, какое время она уделяет работе.

"Поэтому мы и хотим в законе это закрепить. <...> Здесь процентное соотношение - 50/50, 60/40 - это можно все обсуждать. <...> У нас сейчас рынок труда трансформируется, появляется возможность дистанционно работать. Сейчас, если мама оформляет свои трудовые отношения официально, она утрачивает право на получение соцпособий", - добавил он.