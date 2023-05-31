WSJ: ОАЭ недовольны действиями США по защите Персидского залива

Как сообщило издание, страны региона считают, что в последние годы США не сделали достаточно для предотвращения угроз, что подорвало их веру в Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов потребовали от США предпринять более эффективные шаги для защиты Персидского залива, а также для борьбы с захватом танкеров. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, недовольство ОАЭ "знаменует собой разочарование ближневосточных партнеров США [отсутствием] безопасности в Персидском заливе", через который проходит более 2/3 мировых морских перевозок нефти.

Как отмечает издание, страны региона считают, что в последние годы США не сделали достаточно для предотвращения угроз, что подорвало их веру в Вашингтон. В частности власти ОАЭ разочарованы отсутствием американской реакции на арест Ираном танкеров под флагом Панамы и Маршалловых островов в Ормузском проливе.

В начале мая текущего года военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) подтвердили, что арестовали в Ормузском проливе танкер под флагом Панамы. По данным ВМС США, за последние два года Иран неоправданно задержал около пяти коммерческих судов, курсирующих в регионе.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены укрепить свое военное присутствие в зоне Персидского залива, Пентагон планирует объявить вскоре о серии шагов такого рода. При этом сотрудник СНБ заверил, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Ираном. США и ОАЭ являются стратегическими партнерами и вместе предпринимают шаги по укреплению безопасности в регионе.".