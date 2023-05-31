"Автоваз" запустит производство новых моделей на бывшем заводе Nissan в течение двух лет

Как сообщили в Минпромторге РФ, первой моделью, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, станет Lada X-Cross 5

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первой моделью, которую "Автоваз" выпустит на бывшем заводе Nissan в июне 2023 года, будет Lada X-Cross 5, в течение двух лет компания выпустит еще две новые модели. Об этом говорится в материалах Минпромторга к итоговой коллегии за 2022 год.

"В рамках ПМЭФ АО "Автоваз" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе "Ниссан" в г. Санкт-Петербyрг. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - говорится в презентации.

В феврале компания объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан мэнуфэкчуринг рус"), переданного ранее японским производителем в собственность РФ, за €1. Объем выпуска автомобилей в 2023 году на площадке может составить до 10 тыс. Всего в этом году "Автоваз" намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.