Комитет Госдумы одобрил упрощение расчетов с иностранными гражданами и юрлицами

Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект на заседании 13 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий устранение барьеров в расчетах с иностранцами. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Госдума рассмотрит проект на заседании 13 июня.

"Санкционная политика недружественных стран привела к прекращению деятельности международных систем (Visa и Mastercard) на территории Российской Федерации. Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими банковскими картами", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, действующее законодательство требует обязательного личного присутствия клиента при открытии ему банковского счета (вклада). "В текущей экономико-политической обстановке зачастую сложно обеспечить личное присутствие сторон международных расчетов. В этой связи законопроектом предлагаются меры по упрощению принятия на обслуживание российскими кредитными организациями иностранных лиц, а также открытию им счетов (вкладов)", - указывают авторы документа. Законопроектом предусматривается возможность банка делегировать проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца иностранной финансовой организации, а Банк России при этом наделяется полномочием запретить кредитной организации давать соответствующее поручение.

В свою очередь, при получении соответствующего решения регулятора банк будет обязан прекратить договорные отношения по поручению проведения идентификации с иностранным партнером. По сравнению с действующим механизмом делегированной идентификации между российскими финансовыми организациями для иностранных финансовых организаций законопроектом предусматриваются дополнительные требования к установлению таких отношений. В частности, договор между российской кредитной организацией и иностранной финансовой организацией должен содержать условие о его расторжении в случае неоднократного предоставления иностранной финансовой организацией недостоверной информации в течение года.

Также законопроектом устанавливается изъятие из требований об обязательном личном присутствии клиента - физического лица или его представителя при открытии счета (вклада), если такой клиент был идентифицирован иностранной финансовой организацией по поручению российского банка. В свою очередь, иностранные юридические лица уравниваются в правах с российскими юридическими лицами в части возможности открытия счета без личного присутствия представителя, если ранее такой представитель был идентифицирован при личном присутствии в банке, открывающем счет, и находится на обслуживании в данном банке.