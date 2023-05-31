НПЗ "Роснефти" в I квартале переработали 22,6 млн тонн нефти

Глубина переработки достигла 76%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) "Роснефти" в России в январе - марте 2023 года переработали 22,6 млн тонн нефти. Динамика цен на АЗС компании на внутреннем рынке сохраняется на уровне ниже темпов инфляции, сообщила компания.

"Объем переработки нефти в РФ в первом квартале 2023 года составил 22,6 млн тонн. Глубина переработки нефти увеличилась до 76,0%, выход светлых нефтепродуктов - до 57,1%", - говорится в сообщении "Роснефти".

Компания также продолжает работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению.

В первом квартале по результатам опытно-промышленного пробега подтверждена возможность промышленного получения зимнего и арктического дизельного топлива с использованием катализаторов изодепарафинизации и гидрофинишинга, разработанных и произведенных специалистами Ангарского завода катализаторов.

В составе "Роснефти" на территории России работают 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Доля "Роснефти" в переработке нефти в России превышает 35%.