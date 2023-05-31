Xinhua: США непреднамеренно ускоряют процесс дедолларизации мировой экономики

Агентство отмечает неконструктивный подход Вашингтона к решению проблемы госдолга и злоупотребление долларовой гегемонией

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. США непреднамеренно ускоряют процесс дедолларизации мировой экономики неконструктивным подходом к решению проблемы госдолга и злоупотреблением долларовой гегемонией. Об этом говорится в редакционной статье агентства Xinhua, опубликованной в среду.

"Спустя почти 80 лет [после создания Бреттон-Вудской системы денежных отношений] доллар США по-прежнему остается доминирующей валютой. В то же время, США, вероятно, непреднамеренно, ускоряют процесс дедолларизации [мировой экономики] своим неуступчивым подходом к разрешению разрушительного циклического долгового кризиса и неконтролируемого стремления превратить долларовую гегемонию в оружие для достижения мирового господства", - отмечается в статье.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.